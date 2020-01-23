На юге Польши столкнулись 17 автомобилей

Пострадали восемь человек. Причиной происшествия могла быть скользкая дорога. В основном в ДТП попали легковушки. Не сумели среагировать на опасность два грузовика. Одна из машин загорелась. Движение на автобане перекрыли, но уже через несколько часов возобновили.



