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На юге Польши столкнулись 17 автомобилей

Пострадали восемь человек. Причиной происшествия могла быть скользкая дорога. В основном в ДТП попали легковушки. Не сумели среагировать на опасность два грузовика. Одна из машин загорелась. Движение на автобане перекрыли, но уже через несколько часов возобновили.

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