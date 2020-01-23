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На юге Польши столкнулись 17 автомобилей
Пострадали восемь человек. Причиной происшествия могла быть скользкая дорога. В основном в ДТП попали легковушки. Не сумели среагировать на опасность два грузовика. Одна из машин загорелась. Движение на автобане перекрыли, но уже через несколько часов возобновили.
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