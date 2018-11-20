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На юге Португалии в результате ливней обрушилась дорога

Транспортное сообщение между населенными пунктами Борба и Вила-Висоза нарушено. По данным СМИ, погибли 2 человека, 5 пропали без вести. В эти минуты на месте ЧП идет спасательная операция.

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