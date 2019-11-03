На юге России бушуют снегопады

В некоторых частях России уже вовсю хозяйствует зима! Так, впервые за 4 года снег выпал в ноябре в Чечне. Резкое похолодание связано с циклоном, который установился на юге и в европейской части России. По этой же причине ранняя зима пришла и в Ингушетию. Спасатели предупреждают: на дорогах гололед. А в Ставрополье выросли сугробы в несколько десятков сантиметров.