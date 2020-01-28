На юге Сахалина спасают 600 рыбаков с оторвавшейся льдины

На юге Сахалина в море спасают 600 рыбаков. Они на льдине, которая оторвалась от берега. Причиной откола стала огромная трещина, которая образовалась в двух километрах от берега в заливе Мордвинова. На месте ЧП работают 15 спасателей и техника. Подняться в воздух готов вертолет МЧС.