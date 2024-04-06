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На юге Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей

На юге Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей

В Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей. Об этом сообщило государственное телевидение республики со ссылкой на источник в полицейском управлении города Дераа, пишет РИА Новости.

"Семь детей погибли и еще два человека, в том числе женщина, получили ранения в результате подрыва взрывного устройства, заложенного террористами", - говорится в публикации.

Инцидент произошел на юге города Аль-Санамайн в северном пригороде Дераа.

Фото: pixabay.com

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