На юге Сицилии температура достигает почти 49 градусов по Цельсию

Италия охвачена огнем. От стихии там погибли 5 человек. Пламя бушует в Сицилии и Калабрии. Под угрозой парки из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. На юге Сицилии аномально жарко - температура достигает почти 49 градусов по Цельсию. Это самый высокий показатель, зарегистрированный в Европе.

