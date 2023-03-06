В Турции произошло новое землетрясение

На юге Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,7. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Экстренные службы заявили, что серьезных проблем из-за толчков не наблюдается, однако спасательные отряды приведены в состояние готовности. А вот в городе Шанлы-Урфа обрушился 7-этажный дом, ранее сильно пострадавший при февральском землетрясении. Специалисты с помощью техники определяют, есть ли люди под завалами.