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На юге-западе Стамбула образовался гигантский смерч

Стамбул накрыли проливные дожди и град. На западе города образовался гигантский смерч. Торнадо сняли на видео. Многие улицы оказались затоплены. С одного из домов, как сообщают местные СМИ, сорвало крышу. Погиб один человек, еще несколько получили травмы.

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