На юге-западе Стамбула образовался гигантский смерч

Стамбул накрыли проливные дожди и град. На западе города образовался гигантский смерч. Торнадо сняли на видео. Многие улицы оказались затоплены. С одного из домов, как сообщают местные СМИ, сорвало крышу. Погиб один человек, еще несколько получили травмы.