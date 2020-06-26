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На юге-западе Стамбула образовался гигантский смерч
Стамбул накрыли проливные дожди и град. На западе города образовался гигантский смерч. Торнадо сняли на видео. Многие улицы оказались затоплены. С одного из домов, как сообщают местные СМИ, сорвало крышу. Погиб один человек, еще несколько получили травмы.
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