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На юго-востоке Бангладеш бушует пожар в лагерях для беженцев
Разрушительный пожар бушует в четырех лагерях для беженцев на юго-востоке Бангладеш. Из-за чего более 20 000 мусульман потеряли свои хижины. Погибли 5 человек. Изначально воспламенение ограничивалось узкой полосой, но из-за взрыва баллонов для приготовления пищи распространилось и на соседние поселения. Причина возгорания пока не установлена. Правительство продолжает настаивать на переселении беженцев из Мьянмы на отдельный остров в Бенгальском заливе.
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