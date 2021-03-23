На юго-востоке Бангладеш бушует пожар в лагерях для беженцев

Разрушительный пожар бушует в четырех лагерях для беженцев на юго-востоке Бангладеш. Из-за чего более 20 000 мусульман потеряли свои хижины. Погибли 5 человек. Изначально воспламенение ограничивалось узкой полосой, но из-за взрыва баллонов для приготовления пищи распространилось и на соседние поселения. Причина возгорания пока не установлена. Правительство продолжает настаивать на переселении беженцев из Мьянмы на отдельный остров в Бенгальском заливе.