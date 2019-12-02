ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На юго-востоке Франции уже пять человек погибли от наводнений, вызванных ливнями

Затоплен Лазурный Берег, под воду ушли окрестности Канн. Не работает аэропорт Ниццы, власти также отменили сегодня занятия в школах и детских садах. Около полутора тысяч домов остаются без света. Для проведения спасательных операций в пострадавшие районы было отправлено около тысячи спасателей и четыре вертолета.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все