На юго-востоке Франции уже пять человек погибли от наводнений, вызванных ливнями

Затоплен Лазурный Берег, под воду ушли окрестности Канн. Не работает аэропорт Ниццы, власти также отменили сегодня занятия в школах и детских садах. Около полутора тысяч домов остаются без света. Для проведения спасательных операций в пострадавшие районы было отправлено около тысячи спасателей и четыре вертолета.