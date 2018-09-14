На юго-востоке Перу автобус с туристами упал в реку

Пострадали не менее 18 человек. Инцидент произошел в провинции Ла-Конвенсьон. Транспортное средство направлялось ко всемирно известному историческому памятнику эпохи инков - Мачу-Пикчу. Среди пострадавших иностранцев - граждане Испании, Эквадора и Колумбии. Всех их госпитализировали. Серьезные травмы получили трое. Полиция расследует причину аварии.