На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

В Турции произошли очередные подземные толчки. Новое землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали недалеко от побережья страны в районе провинции Хатай. Оно спровоцировало очередные разрушения. По последним данным, количество жертв стихии уже превысило 38 тысяч человек.

В управлении по чрезвычайным ситуациям Турции заявили, что в регионе в настоящий момент работают более 264 тысяч человек, включая спасателей, полицейских, медиков, добровольцев и представителей других ведомств и служб. Продолжаются операции по поиску и спасению выживших.

Под завалами в Турции продолжают находить выживших

Так, еще двух мужчин, зажатых между плитами разрушенного дома, спасли в турецкой Антакье спустя 261 час после землетрясения - это новый рекорд. Спасателям также удалось вытащить живым из-под завалов 12-летнего мальчика. Он провел под обломками свыше 10 дней, а именно 260 часов, наедине со страхом.

Как сообщают местные СМИ, правящая партия Турции не рассматривает вариант переноса выборов в мае.