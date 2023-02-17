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На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1
В Турции произошли очередные подземные толчки. Новое землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали недалеко от побережья страны в районе провинции Хатай. Оно спровоцировало очередные разрушения. По последним данным, количество жертв стихии уже превысило 38 тысяч человек.
В управлении по чрезвычайным ситуациям Турции заявили, что в регионе в настоящий момент работают более 264 тысяч человек, включая спасателей, полицейских, медиков, добровольцев и представителей других ведомств и служб. Продолжаются операции по поиску и спасению выживших.
Под завалами в Турции продолжают находить выживших
Так, еще двух мужчин, зажатых между плитами разрушенного дома, спасли в турецкой Антакье спустя 261 час после землетрясения - это новый рекорд. Спасателям также удалось вытащить живым из-под завалов 12-летнего мальчика. Он провел под обломками свыше 10 дней, а именно 260 часов, наедине со страхом.
Как сообщают местные СМИ, правящая партия Турции не рассматривает вариант переноса выборов в мае.
Продолжают разбирать завалы и в Сирии. Там также зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,4 в провинции Идлиб. По данным ВОЗ, жертвами стихии стали не менее 8 с половиной тысяч человек. ООН запросила миллиард долларов для помощи в восстановлении Турции и почти 400 миллионов - для Сирии.
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