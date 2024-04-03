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На юго-западе Франции сильное наводнение - погибли 3 человека

На юго-западе Франции сильное наводнение. Из-за проливных дождей из берегов вышли местные реки, улицы ряда городов превратились в озеро. Сообщается о гибели 3 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В реке Гартемпе уровень на 2 м превысил норму. Сотни домов ушли под воду полностью или частично. Власти проводят выборочную эвакуацию населения.

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