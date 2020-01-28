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На юго-западе Исландии ждут извержение вулкана

Огненная гора расположена близ города Гриндавика. Власти страны повысили уровень авиапредупреждения с зеленого на желтый. В течение последней недели рядом с популярным геотермальным курортом "Голубая лагуна" фиксировали серию землетрясений. Магнитуда самого мощного составила 3,7. Извержение потребует эвакуации без малого 5 тысяч человек.

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