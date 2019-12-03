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На юго-западе Казахстана перевернулся автобус

Погибли не менее восьми человек. В салоне было 36 пассажиров. 28 выживших направили в больницы. По данным МВД страны, водитель не справился с управлением из-за гололеда. На месте ДТП продолжают работу специалисты ГАИ, МЧС и эксперты.

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