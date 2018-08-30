ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На юго-западе Китая из-за схода селя 4 человека погибли и 4 пропали без вести

ЧП произошло на стройплощадке железнодорожного тоннеля. На месте происшествия продолжаются работать спасатели, эвакуировано более сотни человек. Идут поисковые работы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все