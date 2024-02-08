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На юго-западе Пакистана произошел взрыв - есть пострадавшие
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, сообщает БЕЛТА.
Взрыв произошел сегодня возле автомобиля в районе Кохлу. По данным местной полиции, среди раненых есть брат независимого кандидата, участвующего в выборах.
После взрыва полиция оцепила территорию и начала поиск виновных в произошедшем. По факту случившегося начато расследование.
Отмечается, что ни одна группа или отдельное лицо пока не взяли на себя ответственность за взрыв.
8 февраля в Пакистане начались выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) и провинциальные законодательные органы.
Фото: pixabay.com
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