На юго-западе Пакистана произошел взрыв - есть пострадавшие

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, сообщает БЕЛТА.

Взрыв произошел сегодня возле автомобиля в районе Кохлу. По данным местной полиции, среди раненых есть брат независимого кандидата, участвующего в выборах.

После взрыва полиция оцепила территорию и начала поиск виновных в произошедшем. По факту случившегося начато расследование.

Отмечается, что ни одна группа или отдельное лицо пока не взяли на себя ответственность за взрыв.

8 февраля в Пакистане начались выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) и провинциальные законодательные органы.