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На Южную Корею обрушились мощные снегопады

В погодной ловушке более 700 автомобилей. Застрявших на скоростном шоссе вдоль восточного побережья вызволяют спасатели и военные. В городах десятки ДТП, в них пострадали более 60 человек. В некоторых районах выпало более 70 сантиметров снега.

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