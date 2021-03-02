На Южную Корею обрушились мощные снегопады

В погодной ловушке более 700 автомобилей. Застрявших на скоростном шоссе вдоль восточного побережья вызволяют спасатели и военные. В городах десятки ДТП, в них пострадали более 60 человек. В некоторых районах выпало более 70 сантиметров снега.



