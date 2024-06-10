На Грузию обрушился град: на деревьях не осталось плодов, а на кустах - листьев

Западные регионы Грузии серьезно пострадали от бурь и града. Стихия бушует второй день, дождь со шквальным ветром и в прогнозах. После бури земля была покрыта ледяной коркой, непогода погубила урожай винограда и фруктов: на деревьях не осталось плодов, а на кустах - листьев.