11-го числа. 11-го месяца. В 11 часов 11 минут на западе Германии был дан старт новому карнавальному сезону. В этом году дата пришлась на понедельник, однако настоящих приверженцев карнавала этим не испугаешь. Они заранее позаботились о том, чтобы взять выходной, подготовили костюмы и договорились о том, где будут встречаться. Одной из главных карнавальных столиц Германии по праву считается Кельн.