На западе Германии действует режим военной катастрофы

Германия преодолевает последствия потопа века - на западе страны действует режим военной катастрофы. Официально подтверждена гибель 106 человек, около 1300 остаются в списках пропавших без вести. Минобороны направило в затопленные районы 850 военных и технику - авиацию, автомобили и катера. Солдаты строят временные госпитали, перевозят раненых, восстанавливают связь, развозят продукты и воду. Ущерб колоссальный - сотни домов разрушены. Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений - в стране от высокой воды погибло 23 человека. Еще 20 пропали без вести. Свыше 40 тысяч домов остались без электричества.

