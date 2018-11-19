В городе Бохум вооруженный человек взял в заложницы кассиршу автозаправочной станции. Злоумышленник вошел на АЗС утром и заставил женщину позвонить правоохранителям. Речь об ограблении не шла. Стражи порядка несколько часов вели переговоры с преступником. Они завершились успехом: заложница освобождена, подозреваемый сдался властям. Его мотивы выясняются.



