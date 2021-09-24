На западе Гватемалы проснулся вулкан Фуэго

На западе Гватемалы вновь проснулся вулкан Фуэго. Поток лавы уже прошел несколько километров, а пепел угрожает авиационным полетам. Облако пепла поднялось на высоту до 6 километров, его диаметр продолжает расти. Последнее крупное извержение Фуэго произошло в конце ноября. Тогда шлейф пепла превысил 15 километров.