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На западе Кабула прогремел взрыв - есть погибшие

На западе Кабула прогремел взрыв - есть погибшие

На западе Кабула в отделении Национального управления статистики и информации прогремел взрыв. Не менее трех человек погибли, есть и пострадавшие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в управлении.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в кабульском районе Даште-Барчи, пострадали по меньшей мере два человека.


Фото: AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

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