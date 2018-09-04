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На западе Лондона в результате использования ядовитого вещества пострадали три человека

На западе Лондона в результате использования неизвестными ядовитого вещества пострадали три человека. Несколько часов назад полиция получила информацию об атаке на улице Уэстборн-гроув. На месте происшествия находятся эксперты, ведется расследование. Личности нападавших и их мотивы пока не установлены.

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