На западе Лондона в результате использования ядовитого вещества пострадали три человека

На западе Лондона в результате использования неизвестными ядовитого вещества пострадали три человека. Несколько часов назад полиция получила информацию об атаке на улице Уэстборн-гроув. На месте происшествия находятся эксперты, ведется расследование. Личности нападавших и их мотивы пока не установлены.