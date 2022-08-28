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Имя нового президента Украины назвали на Западе

Имя нового президента Украины назвали на Западе

Зеленскому нашли замену, сообщает РИА Новости. Западные СМИ считают, что между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным разгорелся серьезный конфликт, который может закончиться отставкой одного из них. Зеленский хочет избавиться от генерала, потому что боится его популярности в стране и за границей, но на это пока нет сил.

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