Имя нового президента Украины назвали на Западе

Зеленскому нашли замену, сообщает РИА Новости. Западные СМИ считают, что между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным разгорелся серьезный конфликт, который может закончиться отставкой одного из них. Зеленский хочет избавиться от генерала, потому что боится его популярности в стране и за границей, но на это пока нет сил.