На западе США полыхают природные пожары

Пламя бушует в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния. Фиксируется резкое ухудшение качества воздуха. Густой смог покрыл Лос-Анджелес. Сохраняется и серьезная угроза для небольших населенных пунктов возле очагов огня. Из зон риска идет эвакуация. Для борьбы с катастрофой власти привлекли крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225.