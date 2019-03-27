На западе Стокгольма прогремел взрыв. Задеты несколько зданий, как минимум 5 человек ранены. Двое из них госпитализированы. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Территория вокруг оцеплена. Полиция выясняет, что стало причиной взрыва, взрывное устройство пока не найдено.