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На западе Стокгольма прогремел взрыв

На западе Стокгольма прогремел взрыв. Задеты несколько зданий, как минимум 5 человек ранены. Двое из них госпитализированы. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Территория вокруг оцеплена. Полиция выясняет, что стало причиной взрыва, взрывное устройство пока не найдено.

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