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На Западе все активнее звучат призывы к переговорам по Украине
Из натовских столиц все активнее звучат призывы к переговорам между Украиной и Россией. Среди западных тяжеловесов, которые высказались на этот счет, можно упомянуть, например, Генри Киссинджера: он в свои почти 100 лет остается неформальным представителем американского "глубинного государства". Киссинджер предлагает отыграть назад, к ситуации на 23 февраля, а вопрос о Крыме, Донецке и Луганске решать путем переговоров и, возможно, плебисцитов. Это можно считать переговорной позицией, с которой Запад и Украина готовы начинать торг. С призывом к обсуждению условий мира выступил также канцлер Германии, и он считает, что Москве и Киеву пора сесть за стол переговоров. Подобные же предложения прозвучали в последние несколько дней из уст помощника американского президента Салливана, от главы НАТО Столтенберга, а также в выступлениях ряда других политических деятелей. Очевидно, Запад уже готов к поискам мира, но интенсивность помощи Украине не снижает, чтобы усилить ее переговорные позиции.
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