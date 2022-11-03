На Запорожской АЭС предотвращен теракт

"Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. "Надо сказать, что мы получили информацию о предотвращении нашими спецслужбами террористического акта на Запорожской атомной электростанции", - добавил секретарь СБ РФ.