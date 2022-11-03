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На Запорожской АЭС предотвращен теракт

На Запорожской АЭС предотвращен теракт

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушевсообщил о предотвращении российскими спецслужбами теракта на Запорожской АЭС, пишет РИА Новости.

"Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. "Надо сказать, что мы получили информацию о предотвращении нашими спецслужбами террористического акта на Запорожской атомной электростанции", - добавил секретарь СБ РФ.

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