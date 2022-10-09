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На заправках Франции заканчивается топливо
На 30% французских АЗС отсутствует как минимум один вид топлива, пишет РИА Новости.
Проблема появилась в результате блокировки нефтеперерабатывающих заводов вследствие забастовки сотрудников TotalEnergies и ExxonMobil.
Раннее сотрудники компании TotalEnergies и ExxonMobil объявили забастовку. Администрация компании TotalEnergies сообщила о проведении ежегодных обсуждений зарплаты на месяц раньше "при условии окончания блокировки складов и согласия всех социальных партнеров".
Фото:pixabay.com
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