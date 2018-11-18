На Землю может обрушиться геомагнитная буря

Геомагнитная буря, предположительно сегодня, обрушится на Землю. Ученые-астрофизики зафиксировали на Солнце необычную плазменную активность. На поверхности звезды образовалась так называемая корональная дыра, через которую последовал выброс частиц. Одним из последствий геомагнитной бури будут интенсивные полярные сияния. Также не исключены сбои в работе GPS- навигации и мобильной связи.