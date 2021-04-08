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На земной орбите уже находятся более 1400 спутников миссии Starlink

Американская компания SpaceX запустила 60 спутников Starlink и так же успешно вернула на Землю первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 на автоматическую морскую платформу. Таким образом, на земной орбите уже находятся более 1400 спутников миссии Starlink. Напомним, она должна обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всей планете.

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