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Набирает популярность ролик, в котором пилот пытается проникнуть в кабину самолета через окно
В Интернете набирает популярность ролик, в котором пилот пытается проникнуть в кабину самолета через окно. Видео было снято в лондонском аэропорту Хитроу. Пользователей сети изрядно насмешил инцидент. Многие посчитали, что горе-летчик забыл ключи от воздушного лайнера. Скорее всего, самолет был небольшого размера, ведь большие коммерческие лайнеры на ключ не запираются.
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