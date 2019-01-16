В Интернете набирает популярность ролик, в котором пилот пытается проникнуть в кабину самолета через окно. Видео было снято в лондонском аэропорту Хитроу. Пользователей сети изрядно насмешил инцидент. Многие посчитали, что горе-летчик забыл ключи от воздушного лайнера. Скорее всего, самолет был небольшого размера, ведь большие коммерческие лайнеры на ключ не запираются.