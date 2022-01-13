Наблюдается рекордный рост цен в США за последние 40 лет

Рекордная инфляция в США. Такого обесценивания американской валюты не было 40 лет. Причинами называют и влияние коронавируса, и сбои в цепочках поставок, и нехватку товаров, и самое важное - тупиковую стратегию локдаунов и ограничений. На этом фоне стремительно падает рейтинг Джо Байдена. Сейчас ему доверяют чуть более 30 процентов граждан. Разочарованы решениями Байдена даже однопартийцы.