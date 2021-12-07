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Наблюдается стремительный рост цен на электроэнергию в Прибалтике
Электроэнергия в Прибалтике дорожает не по дням, а по часам. Дефицит "зеленого" электричества и аномальные морозы привели к стремительному росту цен. В большинстве европейских стран биржевые цены на электроэнергию накануне превысили 200 евро за мегаватт-час. Европейская биржа Nord Pool сделала неутешительный прогноз на 8 декабря: стоимость мегаватт-часа в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве может превысить тысячу евро.
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