Наблюдается стремительный рост цен на электроэнергию в Прибалтике

Электроэнергия в Прибалтике дорожает не по дням, а по часам. Дефицит "зеленого" электричества и аномальные морозы привели к стремительному росту цен. В большинстве европейских стран биржевые цены на электроэнергию накануне превысили 200 евро за мегаватт-час. Европейская биржа Nord Pool сделала неутешительный прогноз на 8 декабря: стоимость мегаватт-часа в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве может превысить тысячу евро.