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Наблюдатели дали оценку парламентской избирательной компании в Азербайджане
Максимально демократично, спокойно и с высокой конкуренцией среди кандидатов. Такую оценку парламентской избирательной компании в Азербайджане дал зампредседателя Совета Республики Сергей Хоменко.
Наблюдение за внеочередными выборами вели свыше 112 тыс. местных и более 600 зарубежных наблюдателей, среди которых были и представители Беларуси. На участках для голосования и территориальных избиркомах в Баку отмечена прозрачность избирательного процесса, а также свободное волеизъявление и высокая степень организации компании.
Если кто-то говорил о недемократичности, то он неправ. 990 кандидатов на 125 мест. Поэтому в своих выступлениях те люди, которые приходили на избирательные участки, говорили: мы выберем истинных патриотов Азербайджана, которые готовы развивать нашу страну.
Добавим, 133 наблюдателя представляли Содружество Независимых Государств. В день выборов они работали в 16 районах Азербайджанской Республики, где посетили 973 избирательных участка.
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