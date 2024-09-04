Наблюдатели дали оценку парламентской избирательной компании в Азербайджане

Если кто-то говорил о недемократичности, то он неправ. 990 кандидатов на 125 мест. Поэтому в своих выступлениях те люди, которые приходили на избирательные участки, говорили: мы выберем истинных патриотов Азербайджана, которые готовы развивать нашу страну.

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси