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Набором лжи назвал постпред России при ООН новые доказательства по делу Скрипалей

Набором лжи назвал постпред России при ООН Василий Небензя новые доказательства расследования Британии по делу Скрипалей. Напомним, вчера состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Великобритании. Лондон уверен, прокуратура предоставила убедительные доказательства для предъявления обвинения двум россиянам, которые, по словам премьер-министра Терезы Мэй, являются сотрудниками ГРУ.

Несмотря на доводы России, версию Британии поддержали Германия, Канада, США и Франция. Вашингтон призвал Москву выдать Лондону подозреваемых в отравлении Скрипалей.

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