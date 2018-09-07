3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Набором лжи назвал постпред России при ООН новые доказательства по делу Скрипалей
Набором лжи назвал постпред России при ООН Василий Небензя новые доказательства расследования Британии по делу Скрипалей. Напомним, вчера состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Великобритании. Лондон уверен, прокуратура предоставила убедительные доказательства для предъявления обвинения двум россиянам, которые, по словам премьер-министра Терезы Мэй, являются сотрудниками ГРУ.
Несмотря на доводы России, версию Британии поддержали Германия, Канада, США и Франция. Вашингтон призвал Москву выдать Лондону подозреваемых в отравлении Скрипалей.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
Политика
Все
Общество
Все
Экскаваторы и картофель фри вне конкуренции: как развивался Толочинский район
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
За короткий срок вопреки препонам Беларусь добилась впечатляющих результатов - Эйсмонт
С чего начинала Беларусь, став независимым государством, - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Захарова: Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по РФ
Макрон заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным
Париж и Лондон разрешили нанесение ударов вглубь России - Le Figaro
Байден впервые санкционировал применение Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь России
Регионы
Все
Происшествия
Все