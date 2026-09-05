НАБУ и САП проводят расследование о работе кол-центров

Новый коррупционный скандал в Украине. НАБУ разоблачило преступную организацию из пяти человек во главе с заместителем руководителя одного из отделов Офиса генпрокурора.

Установлено, что группа занималась крышеванием сети мошеннических кол-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем. С середины прошлого года банда отмыла как минимум 941 тыс. долларов. На эти деньги покупали дорогую недвижимость на западе Украины.

Имена всех фигурантов пока официально не называются. Однако в украинском центре противодействия коррупции указали, что подозреваемым, возможно, является заместитель начальника одного из отделов Офиса генерального прокурора Украины Сергей Кропива. Расследование ведется при участии Специализированной антикоррупционной прокуратуры.