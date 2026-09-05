НАБУ ищет в прокуратуре "крышу" мошеннических кол-центров

Новый коррупционный скандал в Украине. НАБУ разоблачило преступную организацию из 5 человек во главе с одним из руководителей Офиса Генпрокурора. Они занимались крышеванием сети мошеннических кол-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.

По поступающей информации, только с середины прошлого года банда "отмыла" почти миллион долларов. Деньги пошли на покупку недвижимости.

НАБУ провело обыски в кабинете генпрокурора Кравченко, его первой заместительницы и других сотрудников прокуратуры. Бюро обнародовало аудиозаписи с подтверждением, что подозреваемый вел встречи с лицами, которые находились в розыске по статьям о киберпреступности, а также устранял конкурентов из других кол-центров через обыски.

Офис Генпрокурора не остался в долгу и тут же поставил вопрос о возможном превышении антикоррупционным бюро своих полномочий. На сайте ведомства утверждается, что во время обыска детективы могли получить доступ к материалам о возможной противоправной деятельности работников НАБУ и САП.

Генпрокурор Украины пока не задержан. По информации СМИ, он сейчас находится в одной из частных клиник Киева.