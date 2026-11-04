НАБУ раскрыло мошеннические схемы с участием силовиков и чиновников на более 1 млрд гривен

Взятки более чем на 1 млрд гривен: Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках операции "Карфаген" разоблачило преступную группу, которую возглавляли те, кто по должности должен был с ней бороться.

По данным следствия, в схему были вовлечены сотрудники СБУ, Национальной полиции и Офиса генпрокурора. Они "крышевали" как минимум 52 мошеннических кол-центра.

2700 операторов, обманывавших граждан по всему миру. Чтобы правоохранители не замечали мошенников, им платили по 7 тыс. долларов в месяц.

Помимо кол-центров, оборотни в погонах получали доходы от наркобизнеса, контрабанды сигарет и фальшивомонетничества, а также практиковали заказные похищения и избиения.

Всего в рамках дела "Карфаген" одновременно проведено порядка 70 обысков. Один из высокопоставленных сотрудников спецслужбы препятствовал обыску и угрожал детективам огнестрельным оружием. На место пришлось вызывать спецназ.

Задержан первый заместитель начальника департамента СБУ генерал Сергей Дука. В НАБУ сообщили, что он, а также еще один высокопоставленный СБУшник Антон Кравчук, курировали действия силовиков против детективов НАБУ и журналистов-расследователей в июле 2025 года.

Кроме того, были обнародованы результаты расследования, проведенного в рамках операции "Мидас". Так, добычей чиновников стали 111 млн долларов. Организатором хищений выступал Миндич - старый друг Зеленского. На Банковой от комментариев пока воздерживаются.