НАБУ вскрыло в Киеве сеть мошеннических кол-центров

Волна обысков и арестов вновь накрыла Киев нынешним утром. НАБУ вскрыло сеть чиновников, обеспечивающих бесперебойную работу мошеннических кол-центров.

Так называемой крышей служили МВД, прокуратура и Служба безопасности Украины. В двери двоих сотрудников СБУ постучали этим утром: обыск еще у одного - Сергея Дуки - должен был пройти ночью, но тот отбился от представителей НАБУ, угрожая оружием.

Офис Зеленского пока от комментариев воздерживается.