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Начальник штаба сухопутных войск Франции сообщил, что национальная армия готовится к участию в конфликтах

Париж всерьез думает о войне. В интервью изданию Le Monde начальник штаба сухопутных войск Франции сообщил, что национальная армия готовится к участию "в самых жестких" конфликтах.

Пьер Шилль отметил, что страна наращивает боевую мощь, чтобы "сдержать нападение", и при этом опирается на свой ядерный арсенал, а также на "тренированную армию, совместимую с армиями союзников", в особенности в Европе. По словам военного, Франция способна дислоцировать 20 тыс. солдат в срок до 30 дней, а также осуществлять командование силами до 60 тыс. человек, включая армии союзников.

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