Начало клинических испытаний третьей по счету вакцины против COVID-19 одобрили в Китае

Первая уже тестируются на людях. Как сообщили в министерстве науки и техники КНР, она - на основе аденовирусного вектора. В данный момент группа ученых набирает добровольцев для проведения второй фазы испытаний. Для вакцин характерен широкий диапазон клинического использования и контролируемые стандарты качества. Их можно будет применять для массовой прививки.