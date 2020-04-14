ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Начало клинических испытаний третьей по счету вакцины против COVID-19 одобрили в Китае

Начало клинических испытаний третьей по счету вакцины против COVID-19 одобрили в Китае

Первая уже тестируются на людях. Как сообщили в министерстве науки и техники КНР, она - на основе аденовирусного вектора. В данный момент группа ученых набирает добровольцев для проведения второй фазы испытаний. Для вакцин характерен широкий диапазон клинического использования и контролируемые стандарты качества. Их можно будет применять для массовой прививки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все