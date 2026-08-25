Начат спуск тел двух пропавших альпинистов с пика Курумды
Автор:Редакция news.by
На пике Курумды в Кыргызстане начали спуск тел двух пропавших альпинистов, обнаруженных накануне. Поиски третьего участника белорусско-литовской группы продолжаются.
Группа альпинистов пропала после восхождения на вершину 1 августа. Около двух недель горный район обследовали с помощью дрона и вертолета, для поисков собирали специалистов. Однако добраться до места удалось только тогда, когда стабилизировалась погода.
Вертолет доставил на ледник на высоте более 4 тыс. м команду из пяти спасателей, те разбили лагерь и сразу приступили к работе.
Посольство Беларуси в Кыргызстане находится в постоянном контакте с местными органами власти и родственниками пропавших белорусов.