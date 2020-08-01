Над Аляской столкнулись легкомоторные самолеты

На Аляске в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета. Авария произошла недалеко от аэродрома американского города Солдотна. Погибли 7 человек: 6 скончались на месте, 1 - по дороге в больницу. Среди погибших депутат Палаты представителей США Гарри Кнопп. Политик лично управлял одним из летательных аппаратов. По словам местных властей, погодные условия и видимость в этом районе были хорошими. Проводится расследование инцидента.



