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Над озером Эгебелет во Франции столкнулись 2 парапланериста

Эти леденящие кровь кадры сняты на юге Франции. Над озером Эгебелет столкнулись 2 парапланериста. На высоте в полтора километра спортсмены отчаянно старались расцепиться.

В итоге лишь чудом никто серьезно не пострадал. Они повисли на деревьях. Специалисты говорят, что в столкновении виноваты оба парапланериста, так как не уделили должного внимания воздушным потокам.

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