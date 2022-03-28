Над российскими солдатами в видеозаписи издевались Сергей Величко и Константин Немичев

Следственный комитет России займется расследованием появившихся в Сети шокирующих кадров жестокого обращения ВСУ с российскими пленными. На видеозаписях, опубликованных в Интернете, украинские военные во время допроса стреляют в пленных. Часть из них связана, у других на головах белые мешки. Один солдат на видео либо умирает, либо теряет сознание. Такое обхождение - это прямое нарушение международных норм и, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.



Жуткие кадры издевательств над российскими пленными ужаснули даже пропагандистов из Bild. Журналист немецкого агентства Юлиан Репке заявил: "Если подтвердится, что это настоящие записи (а на это есть много оснований), то это военное преступление со стороны украинских войск". В Киеве подлинность видео не признают. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назвал видео фейковым. И призвал доверять только официальным источникам информации. А спикер офиса президента Алексей Арестович заверил, что в связи с данными видео будет проведено тщательное расследование.



