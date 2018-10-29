Над Яванским морем разбился пассажирский самолет

Экстренная информация. Над Яванским морем несколько часов назад разбился пассажирский самолет местной авиакомпании Lion Air. На его борту находились 188 человек, включая экипаж. Лайнер выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Воздушное судно пропало с радаров спустя 13 минут после взлета. Сейчас недалеко от острова Ява идет поисково-спасательная операция. Уже обнаружены обломки индонезийского "Боинга". С места трагедии поступают первые кадры. Через час мы расскажем подробности.