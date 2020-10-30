Надежды на деэскалацию. В Самарканде обсудят ситуацию в Карабахе

В Самарканде в ближайшие часы откроется заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ. Подтвердили свой приезд делегации из Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана. Как ожидается, в мероприятии примут также участие представители командования Армении и Азербайджана - с этим организаторы встречи связывают определенные надежды на снятие напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Минувшей ночью военные действия в регионе велись с прежней интенсивностью. Из Степанакерта сообщают об обстреле города и раненых мирных жителях.